В Киргизии уточнили срок начала действия режима ЧП

Чрезвычайное положение в Киргизии, которое ввел президент страны Сооронбай Жээнбеков, начнет действовать с 10 октября, сообщили в киргизском МВД.

«Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вступает в силу на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до 21 октября. В городе вводится комендантский час, особый режим для въезда и выезда, жителям запрещается покидать на установленный срок свой дом или квартиру. Также запрещается проводить зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикеты.

Нарушителей планируется отправлять «на место постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение». Также вводится контроль за СМИ, «если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение, а также особые правила пользования связью».

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки на улицах страны продолжатся.

В ходе митингов в пятницу автомобиль экс-президента страны Алмазбека Атамбаева обстреляли в тот момент, когда политик покидал площадь. Его сторонники заявили, что было совершено покушение на бывшего президента. Также в ходе митингов пострадал член партии «Ата Мекен» и оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Перед этим Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.