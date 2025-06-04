Жапаров назвал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву слишком суровым

Президент Киргизии Жапаров назвал слишком суровым приговор экс-главе Атамбаеву

Tекст: Вера Басилая

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что считает приговор суда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева слишком суровым, передает РИА «Новости».

По его словам, суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами вместо более строгого наказания, поскольку с момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Жапаров подчеркнул, что это его личная гражданская точка зрения.

«Но с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было – суровое или мягкое – оно принято в рамках закона. Мы обязаны его исполнять», – подчеркнул президент Киргизии.

Президент отметил, что никто не вправе вмешиваться в судебные решения, даже он сам не имеет права отменять приговор. Однако Жапаров добавил, что обладает правом на амнистию, и если поступит соответствующее обращение, он может воспользоваться этим правом.

В феврале 2023 года суд разрешил Атамбаеву покинуть страну для лечения в Испании, после чего экс-президент не вернулся в Киргизию. В апреле 2025 года Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако наказание не назначил из-за истечения срока давности.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека назначил Алмазбеку Атамбаеву 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением наград.

Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались массовые беспорядки.

Демонстранты освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в селе Кой-Таш.