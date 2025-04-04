Politico: Барделла может стать президентом Франции в 2027 году

Tекст: Александра Юдина

По мнению издания, Барделла стал вероятным кандидатом от «Национального объединения» на президентских выборах во Франции в 2027 году, передает Politico. Это произошло после того, как амбиции Марин Ле Пен были подорваны из-за осуждения за растрату. Однако Ле Пен, которой 56 лет, не спешит уступать место Барделле, она заявила о намерении вновь побороться за президентский пост, если апелляционный суд решит ее вопрос к лету 2026 года.

Барделла, привлекший внимание благодаря своей активности в TikTok и мощной кампании на прошлых выборах, сталкивается с дилеммой. У него может не хватить времени для подготовки успешной кампании, если Ле Пен решит не уходить до последнего момента. При этом его попытка перейти на передний план сейчас может вызвать раскол внутри партии.

Несмотря на возможные препятствия, Жордан Барделла считается подходящим преемником Ле Пен в «Национальном объединении».

Издание пишет, что его история, начиная с бедных кварталов Парижа и заканчивая высоким политическим статусом, делает его привлекательной фигурой для избирателей. Однако отсутствие поддержки со стороны Ле Пен может значительно усложнить его путь к Елисейскому дворцу.

Другие возможные кандидаты, такие как министр внутренних дел Брюно Ретайо или Жеральд Дарманен, также могут воспользоваться текущей консервативной волной во Франции и Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во Франции было начато новое расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Барделла анонсировал проведение митингов и раздачу листовок в ответ на судебное решение против Ле Пен.