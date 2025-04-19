На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Посетившему Россию 36 раз немцу выдали разрешение на временное проживание
В Приморье посетившему Россию 36 раз немцу выдали разрешение на временное проживание
Разрешение на временное проживание выдано Михаэлю Бауэру, гражданину Германии и Антигуа и Барбуды, который ранее посещал Россию 36 раз, включая поездки в Крым, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Иностранец из Германии планирует жить во Владивостоке. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдали разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру», – написала она в Telegram-канале.
Волк заявила, что иностранец разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности и рассматривает Россию как страну для постоянного проживания. По ее словам, Бауэр отметил важность традиционных семейных ценностей, патриотизма, справедливости и солидарности. Сейчас он активно учит русский язык и собирается в будущем подать заявление на получение вида на жительство в России, уточнила она.
15 апреля Волк сообщила, что было зарегистрировано тысячное заявление на проживание в России иностранного гражданина, разделяющего российские духовно-нравственные ценности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что мотивирует разделяющих российские ценности иностранцев переселяться в Россию.
Ранее в МИД сообщили, что миллионная электронная виза в России была выдана гражданину Китая, который намеревается посетить страну с туристической целью.