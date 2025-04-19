В Приморье посетившему Россию 36 раз немцу выдали разрешение на временное проживание

Tекст: Дарья Григоренко

«Иностранец из Германии планирует жить во Владивостоке. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдали разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру», – написала она в Telegram-канале.

Волк заявила, что иностранец разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности и рассматривает Россию как страну для постоянного проживания. По ее словам, Бауэр отметил важность традиционных семейных ценностей, патриотизма, справедливости и солидарности. Сейчас он активно учит русский язык и собирается в будущем подать заявление на получение вида на жительство в России, уточнила она.

15 апреля Волк сообщила, что было зарегистрировано тысячное заявление на проживание в России иностранного гражданина, разделяющего российские духовно-нравственные ценности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что мотивирует разделяющих российские ценности иностранцев переселяться в Россию.

Ранее в МИД сообщили, что миллионная электронная виза в России была выдана гражданину Китая, который намеревается посетить страну с туристической целью.