Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
В Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и Bradley
В Ростехе заявили о двойном превосходстве БМП-2М по дальности стрельбы над Bradley
БМП-2М с модулем «Бережок» может поражать цели на расстоянии до 8 км, что значительно превосходит дальность стрельбы американской Bradley, достигающей цели лишь на 4 км, сообщили в Ростехе.
Как сообщается в Telegram-канале Ростеха, российская БМП-2М с модулем «Бережок» значительно превосходит по огневым возможностям американскую БМП Bradley. БМП-2М оснащена 30-мм пушкой, четырьмя ракетами «Корнет» и автоматическим гранатометом, что позволяет поражать цели на расстоянии до 8 км.
В свою очередь, старший механик-водитель БМП-2 с боевым модулем «Бережок» отметил обновленное вооружение, плавность хода машины, удобство боевого отделения.
В «Ростехе» подчеркнули, что такая дальность стрельбы существенно превышает возможности Bradley, у которой она ограничена 4 км. Это делает БМП-2М более эффективной в боевых условиях, особенно в зоне СВО, где она широко применяется для поддержки штурмовых действий и танков.
Кроме того, БМП-2М оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом и автоматом сопровождения. Это позволяет машине эффективно поражать танки, огневые точки и скопления живой силы противника.
Модернизированная БМП-2М также поступает в войска с дополнительной защитой, включая противокумулятивные решетки, броневые экраны и защиту от FPV-дронов. Потенциал дальнейшей модернизации машины сохраняется, и инженеры продолжают работать над ее улучшением, учитывая боевой опыт и пожелания военнослужащих.
Ранее на «Курганмашзаводе» сообщили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 может уничтожать американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров.