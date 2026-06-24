Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Лавров обвинил Стармера в поощрении украинского терроризма
Лавров: Стармер способствовал наращиванию террористической активности Украины
Ушедший в отставку британский премьер Кир Стармер приложил все усилия для эскалации террористических действий со стороны Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес уходящего в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».
Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр подчеркнул роль Стармера в поддержке агрессивных действий Киева.
«Господин Стармер говорил, что вообще переговоры не нужны, надо давить Украину, но они даже больше не говорили, а делали. Делали все для того, чтобы Украина продолжала и наращивала свою террористическую активность. Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по российской территории», – сказал Лавров.
Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии.
Бывший мэр Манчестера Энди Бернем заявил о намерении бороться за освободившуюся должность.
Ранее Лавров заявил, что Запад активно спонсирует киевские власти и целенаправленно взращивает радикальные националистические настроения, закрывая глаза на откровенную русофобию.