Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Экс-министра экологии Украины обвинили в хищении государственного гранта
Экс-министра экологии Украины обвинили в хищении гранта в 124,7 тыс. долларов
Бывший глава ведомства по охране окружающей среды завладел миллионами гривен, выделенными на развитие перерабатывающей промышленности и создание новых рабочих мест.
В офисе генерального прокурора Украины сообщили о предъявлении обвинений бывшему депутату Верховной рады и экс-министру экологии в хищении 5,6 млн гривен (124,7 тыс. долларов), передает РИА «Новости».
«В начале 2024 года экс-министр организовал схему завладения средствами государственного гранта, выделенного на поддержку перерабатывающей промышленности», – говорится в сообщении ведомства.
Для получения финансирования злоумышленники подали в министерство экономики фиктивный бизнес-план. Документ предполагал закупку линии по производству комбикормов и расширение штата сотрудников. Однако полученные средства потратили не по целевому назначению, оборудование не приобрели, а заявленные вакансии так и не появились.
В настоящее время подозреваемый руководит наблюдательным советом одного из высших учебных заведений Киева. Правоохранительные органы также привлекли к ответственности директора предприятия и бухгалтера. Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статьям о завладении чужим имуществом, служебном подлоге и легализации преступных доходов, при этом его имя не раскрывается.
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