США решили построить авиакомплекс за 7 млрд долларов на Аляске

Tекст: Валерия Городецкая

Власти США выделят около 7 млрд долларов на создание комплекса, передает РИА «Новости».

«Эта программа ориентировочной стоимостью около 7 млрд долларов предусматривает комплексное обновление истребительной зоны, чтобы все необходимые объекты были готовы к поступлению техники, размещению личного состава и обеспечению работы базы», – указано в правительственных документах. Существующая инфраструктура признана недостаточной для реализации новых задач, поэтому под расширение выделен дополнительный участок.

Проект включает возведение ангаров, ремонтных мастерских, новых рулежных дорожек и стоянок для авиации. Также запланировано строительство хранилищ боеприпасов, складов, учебных центров и жилых помещений для военнослужащих. Для ускорения работ и снижения издержек власти планируют использовать гибкие механизмы закупок из оборонного бюджета на 2026 год.

В августе прошлого года на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский транспортный самолет Ил-76 совершил посадку на этой авиабазе.

Вооруженные силы США развернули на этом военном объекте истребители F-35.