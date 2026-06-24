Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
США решили построить авиакомплекс за 7 млрд долларов на Аляске
Вашингтон намерен возвести новый комплекс для истребителей на базе Элмендорф-Ричардсон, где в прошлом году встречались президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, следует из документов американского правительства.
Власти США выделят около 7 млрд долларов на создание комплекса, передает РИА «Новости».
«Эта программа ориентировочной стоимостью около 7 млрд долларов предусматривает комплексное обновление истребительной зоны, чтобы все необходимые объекты были готовы к поступлению техники, размещению личного состава и обеспечению работы базы», – указано в правительственных документах. Существующая инфраструктура признана недостаточной для реализации новых задач, поэтому под расширение выделен дополнительный участок.
Проект включает возведение ангаров, ремонтных мастерских, новых рулежных дорожек и стоянок для авиации. Также запланировано строительство хранилищ боеприпасов, складов, учебных центров и жилых помещений для военнослужащих. Для ускорения работ и снижения издержек власти планируют использовать гибкие механизмы закупок из оборонного бюджета на 2026 год.
В августе прошлого года на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российский транспортный самолет Ил-76 совершил посадку на этой авиабазе.
Вооруженные силы США развернули на этом военном объекте истребители F-35.