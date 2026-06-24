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Уралец до смерти забил соседа по палате из-за храпа
На Урале пациент нанес смертельные удары соседу по палате из-за храпа
В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за нанесение смертельных травм пациенту больницы, который мешал ему спать громким храпом.
Серовский районный суд Свердловской области избрал меру пресечения пациенту больницы, обвиняемому в гибели соседа по палате, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на почве конфликта из-за громкого храпа.
«Как считает следствие, 10 июня 2024 года Тукмачев, находясь в палате Серовской городской больницы, причинил телесные повреждения своему соседу, который мешал ему спать своим храпом», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Избитый мужчина впоследствии скончался.
Разбирательство длилось два года, в течение которых проводилась судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установили прямую связь между нанесенными ударами и смертью потерпевшего. По состоянию здоровья обвиняемому назначен запрет определенных действий до 10 сентября. Уголовное дело расследуется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
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