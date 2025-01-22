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Убивший тренера табуретом житель Урала отправлен на принудительное лечение
Серовский районный суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева табуретом во время инцидента в больнице.
Серовский районный суд Свердловской области принял решение о принудительном лечении в психиатрическом стационаре мужчины, обвиняемого в избиении до смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, пишет ТАСС.
Мужчина, родившийся в 1965 году, был признан страдающим хроническим психическим расстройством и нуждающимся в лечении в стационарных условиях общего типа.
Инцидент произошел 30 августа 2024 года в Серовской городской больнице. Подсудимый, находясь в палате хирургического отделения, вооружился табуретом и нанес не менее трех ударов в голову своему соседу по палате. В результате этих действий Савельев получил тяжелую травму головы, которая привела к его смерти спустя две недели. Мужчина пояснил, что причиной нападения стало то, что сосед мешал ему спать.
Григорий Савельев, которому было 79 лет, попал в больницу из-за осложнений, связанных с сахарным диабетом. После нападения он впал в кому и скончался. Савельев был известным тренером, работавшим с детскими командами и сборными, в числе его воспитанников – чемпионы мира и Европы, такие как Евгений Медведев, Юрий Страхов и Олег Браташ.