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Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны
Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.
Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.
Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы.
В пятницу страны G7 и их партнеры объявили о высвобождении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов после того, как администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Европу с целью снижения цен на дизельное топливо. По словам Харди, точные детали этого шага «не до конца прозрачны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.
Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.
В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.