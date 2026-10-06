Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы.

В пятницу страны G7 и их партнеры объявили о высвобождении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов после того, как администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Европу с целью снижения цен на дизельное топливо. По словам Харди, точные детали этого шага «не до конца прозрачны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.