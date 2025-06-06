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Уралец получил 17 лет за убийство жены саперной лопатой
Жителя Свердловской области признали виновным в убийстве супруги, сотрудницы полиции, саперной лопатой, его приговорили к 17 годам, сообщили в пресс-службе судов региона.
Обвиняемый Артур Русинов признан виновным в убийстве супруги, он приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает ТАСС.
В апреле 2022 года Русинов заранее подготовился к преступлению, вооружился саперной лопатой, надел балаклаву и подстерег жену на берегу реки Бисерти в поселке Первомайский. Он нанес ей не менее семи ударов по голове и рукам, после чего утопил в реке и скрылся.
Помимо убийства, Русинов признан виновным по нескольким другим уголовным делам, включая неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего, незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, а также нарушение тайны переписки.
Он также установил скрытую видеокамеру в ванной для создания запрещенных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запрашивала для обвиняемого 18 лет колонии.