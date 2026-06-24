Чуйченко назвал главный урок революции 1905 года

«Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».

«Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.

Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.