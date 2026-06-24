Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Чуйченко назвал главный урок революции 1905 года
Чуйченко: Главный урок революции 1905 года – государство не может быть слабым
Анализ исторических событий начала прошлого века доказывает критическую необходимость сохранения сильного аппарата власти для предотвращения масштабных потрясений, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.
Чуйченко выступил на полях Петербургского международного юридического форума. В ходе мероприятия чиновник обратился к историческим параллелям, передает РИА «Новости».
«На мой взгляд, главный урок революции 1905 года – государство не может позволить себе быть слабым», – заявил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал революцию поворотным моментом в судьбе страны.
Глава Минюста Константин Чуйченко отверг сравнение декабристов с иностранными агентами.
Депутат Госдумы Павел Крашенинников призвал изучать историю кризисов столетней давности ради предотвращения новых катастроф.