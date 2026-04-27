Путин заявил о радикальном влиянии революции на судьбу России

Путин: Революция и гражданская война радикально изменили судьбу России

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин во время заседания Совета законодателей в Таврическом дворце Петербурга заявил, что революция и гражданская война радикально изменили судьбу России и миллионов граждан, передает РИА «Новости».

«В 1907 году, обращаясь к Думе, уже на следующий год Петр Аркадиевич Столыпин говорил, что Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Однако довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан», – сказал Путин в ходе выступления.

Путин отметил, что существуют разные оценки роли депутатов и политиков того времени в неизбежности драматических событий.

«Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа, действительно стремились к процветанию Родины», – сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей России.

Ежегодное заседание Совета законодателей традиционно проходит ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля.

