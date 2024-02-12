Депутат Госдумы проанализировал предпосылки и последствия революции 1917 года

В Москве прошла презентация книги Павла Крашенинникова «Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нам важно знать о кризисах и вызовах столетней давности, чтобы вновь не наступить на эти грабли. Иногда кажется, что все это – дела минувших дней, но события последних лет в мире и вокруг нашей страны говорят об обратном. На некоторые события прошлого можно посмотреть, как на историю болезни. Когда ты знаешь, что предшествует нынешнему состоянию, ты понимаешь, как избежать кризиса», – сказал Павел Крашенинников, автор книги, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Крайне важно, что эта книга вышла сейчас, за месяц до главного политического события шести лет. Всем нам важно сохранить нынешний уровень жизни в стране, а также не допустить возврата к ужасам столетней давности – голоду, нищете, социальной и политической яме. К слову, именно участие граждан в выборах является лучшим способом содействия упрочению стабильности нашей политической системы. Это щит от повторения катастрофы», – добавил Олег Иванинский, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.



«Вспомним еще о войне и терроре тех лет, в книге это описывается безо всяких смягчений, все называется своими именами. В том числе во избежание повторения тех событий Россия проводит спецоперацию. То есть мы видим, что уроки из тех кризисов, которые описаны в книге Крашенинникова, были выучены», – сказал депутат.

Он отдельно заметил, что Россия развивается сегодня эволюционно, без потрясений, даже несмотря на то противостояние, которое идет в рамках СВО, и внешнее давление: «У нас нет политических сил, которые бы, как сто лет назад, призывали и практиковали страшные вещи, как Троцкий или Корнилов. Работа показывает весь путь, который стране пришлось пройти за последние 100 лет».

«После прочтения книги я сделал один очень важный вывод – Россия за столетие прошла огромный путь развития. Раньше наше общество было серьезно разобщено. Сейчас же, по оценкам всех политиков, независимых институтов и политологов, наблюдается беспрецедентный консенсус вокруг президента и флага», – заключил Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо–АСТ».

В понедельник в редакции «Российской газеты» в Москве прошла презентация книги Павла Крашенинникова «Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922». Книга посвящена событиям, обрушившимся на Россию в те годы, и их последствиям. В своей работе автор знакомит читателей с малоизвестными историческими фактами, уникальной архивной и аналитической информацией, которая ранее нигде не публиковалась.