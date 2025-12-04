Жильцы дома на юго-востоке Москвы отравились неизвестным газом

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил источник, по предварительной информации, как минимум одному пострадавшему потребовалась госпитализация, передает телеканал 360.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, встретили полицейских, которые предупредили, что в квартире могут находиться люди, однако при осмотре помещения никого не обнаружили. Другая группа спасателей отправилась за костюмами химической защиты для работы в опасной среде.

Позднее стало известно, что в квартире, вероятно, травили тараканов и распылили инсектицид. В результате отравились три человека. Из дома эвакуировали 30 жильцов, для которых попросили Мосгортранс прислать автобус, чтобы люди могли согреться на улице.

