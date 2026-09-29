У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Генерал-полковник Лапин стал исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана
Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана.
Указ о назначении подписал глава республики Рустам Минниханов, передает ТАСС. В документе сказано, что Лапин будет исполнять обязанности вице-премьера до согласования кандидатуры на эту должность Государственным советом Татарстана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минниханов объявил о планах назначить Лапина вице-премьером Татарстана.
В прошлом году Александр Лапин покинул армию.