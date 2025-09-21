Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.2 комментария
РБК: Генерал Лапин покинул армию
Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.
Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.
Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».
Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.
В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.
Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.
В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.