    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    21 сентября 2025, 14:10

    РБК: Генерал Лапин покинул армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.

    Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.

    Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».

    Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

    В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.

    Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.

    В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    18 сентября 2025, 18:36
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    19 сентября 2025, 10:48
    @ Павел Лисицын/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.

    Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.

    Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.

    Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.

    Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.

    В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.

    В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    20 сентября 2025, 12:29
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    19 сентября 2025, 18:52
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    19 сентября 2025, 08:04
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

    Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД с возможностью запуска до 48 мини-ракет переданы российской армии для усиления противовоздушной обороны.

    Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

    Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

    Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

    На прошлой неделе компания  поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    19 сентября 2025, 05:45
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Охотского моря многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» провели пуски ракет «Оникс» и «Гранит» по мишеням, цели поражены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 км», – говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы флота, «все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями». Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация флота, передает ТАСС.

    Боевые упражнения проходили в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Учения были направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

    Командно-штабные учения Тихоокеанского флота стали итоговым мероприятием летнего периода боевой подготовки. В них участвовали более десяти кораблей и катеров, авиация, несколько атомных подводных лодок и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км во время учений в Тихом океане.

    19 сентября 2025, 18:28
    Путин сообщил о кратном росте производства вооружений

    Путин сообщил о росте производства вооружений почти в 30 раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    По его словам, по ряду изделий наблюдается рост не на проценты, а в разы – в два, три, десять, пятнадцать раз, а по некоторым позициям практически в 30 раз, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что вместе с ростом объемов заметно повысилось и качество выпускаемой продукции. Президент дал эту оценку в ходе общения с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы».

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    18 сентября 2025, 20:33
    Российская ПВО сбила три украинских дрона в регионах

    Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня силами ПВО были уничтожены три беспилотника самолетного типа на территории Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

    Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России уточнили, что инциденты произошли 18 сентября с 14:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Один из дронов был уничтожен над Белгородской областью, второй – над Брянской областью, третий – над Воронежской областью. Вся техника ликвидирована до того, как она смогла нанести ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории трех российских регионов.

    В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области.

    19 сентября 2025, 19:12
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Характеристики российских вооружений и техники были значительно улучшены с учетом опыта их боевого применения, на заседании военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса России в период СВО загружены по максимуму, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что Россия обеспечила себе хороший задел для диверсификации продукции ОПК еще до начала спецоперации. Также, по словам Путина, стране необходимо четко планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Путин сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии обсуждается также назначение генеральных конструкторов и руководителей по приоритетным технологическим направлениям. В ходе заседания рассмотрят государственную программу развития ОПК России.

    Ранее Путин сообщил о кратном росте производства вооружений. Он подчеркнул, что Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

    19 сентября 2025, 21:23
    Водитель погиб после удара ВСУ по грузовику в Белгородской области

    В Белгородской области водитель погиб после удара ВСУ по грузовику

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Отрадовка Белгородской области водитель грузового автомобиля скончался на месте из-за атаки со стороны ВСУ, транспорт сгорел.

    О целенаправленном ударе ВСУ по грузовому автомобилю в селе Отрадовка Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что регион скорбит вместе с ними.

    По его информации, удар пришелся именно по грузовику, который был полностью уничтожен огнем после атаки. Другие подробности и возможные последствия удара не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного обстрела Васильевского муниципального округа украинскими силами погибла женщина.

    В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, а затем девушка погибла при ударе украинского дрона. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области.

    19 сентября 2025, 20:48
    Два человека пострадали после удара дрона ВСУ по Энергодару

    На автозаправке в Энергодаре ранения получили два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре в результате атаки беспилотника пострадали двое людей и были повреждены автомобили на территории автозаправочной станции.

    Два человека были ранены в ходе атаки украинского беспилотника на автозаправку в Энергодаре, передает ТАСС. Мэр города Максим Пухов сообщил, что объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки также повреждены несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС.

    Пухов отметил: «Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС. На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения».

    Он добавил, что помощь раненым гражданским уже оказывается. Данные о степени повреждений автомобилей и характере ранений пострадавших уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о полной ответственности стран-участниц «дроновой коалиции» за атаки ВСУ на гражданские объекты России. В результате массированных атак дронами в нескольких районах Белгородской области пострадали мирные жители и жилые дома.

    19 сентября 2025, 18:34
    Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

    Путин: Россия продолжит укреплять свою армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена и дальше укреплять свои вооруженные силы, чтобы и в будущем страна оставалась независимой и суверенной.

    По словам главы государства, для этого необходимы совместные усилия всех, кто трудится на оборонных предприятиях страны, передает ТАСС.

    «Я хочу вас поблагодарить за то, что сделано, и выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы РФ на будущее. Мы будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи, без вашей работы это невозможно», – заявил Путин, обращаясь к рабочим предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    21 сентября 2025, 02:55
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    19 сентября 2025, 11:33
    «Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М новой ИК-камерой

    «Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М HD ИК-камерой с CMOS-сенсором 1000 ТВЛ

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейной выставке в Ижевске дебютировал беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.

    Концерн «Калашников» представил на выставке военной техники в Ижевске модернизированный беспилотник СКАТ 350 М с новой HD инфракрасной камерой, сообщает Telegram-канал концерна.

    Инновационная камера оборудована ночным модулем и предназначена для работы в условиях низкой освещённости. В ближайшее время подобные устройства будут устанавливаться на серийные версии беспилотников.

    Камера оснащена чувствительным CMOS-сенсором с разрешением 1000 телевизионных линий, что обеспечивает высокую детализацию изображения даже при слабом освещении. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а широкий угол обзора делает устройство эффективным для ночных и сложных условий.

    СКАТ 350 М применяется для разведки и поддержки наземных операций в любых погодных условиях, способно находиться в воздухе до четырёх часов и преодолевать до 240 км за вылет. Размах его крыла составляет 3,2 метра. Беспилотник также может быть оснащён мультиспектральной камерой, расширяющей возможности мониторинга.

    Ранее аппарат получил оборудование удалённой идентификации российского производства. Испытания показали, что сигнал успешно передаётся на дистанцию свыше 40 км, что превышает показатели аналогов и повышает безопасность полётов за счёт двусторонней связи с диспетчерскими службами.

    С 2024 года СКАТ 350 М поставляется АО «ГТЛК» для гражданских нужд, однако эффективность дрона подтверждена и в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Напомним, на этой неделе сообщалось, что концерн «Калашников» провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.

    Компания ранее начала изготовление модернизированных АК-308 для экспорта.

    Также «Калашников» запустил модернизацию автомата АК-15 по итогам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    19 сентября 2025, 06:29
    Минобороны России сообщило о старте учений «Ларос-2025» в Лаосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Лаосе стартовали российско-лаосские учения «Ларос-2025», приуроченные к юбилеям дипломатических отношений и провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

    Торжественное открытие российско-лаосских учений «Ларос-2025» состоялось в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщает РИА «Новости». Мероприятие приурочили к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. На церемонии выступили творческие коллективы, которые исполнили традиционные музыкальные произведения обеих стран.

    После торжественной части для лаосской стороны был организован статический показ вооружения и техники Вооруженных сил России. В числе представленных образцов были снайперские винтовки, в том числе новейшие, а также перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны с пулеметами и легкобронированная техника высокой проходимости.

    В ходе учений военнослужащие Народной армии Лаоса вместе с подразделениями Восточного военного округа России отработают практические действия в единых боевых порядках. Девиз учения – «Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность» – подчеркивает укрепление военного сотрудничества между странами. Маневры продлятся до 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Лаоса передали России танки Т-34, которые считаются символом Победы. Президент Владимир Путин отметил важность этих танков для патриотического воспитания молодежи. Танк Т-34 остается одним из главных символов памяти о Великой Отечественной войне.

    19 сентября 2025, 10:43
    «Алмаз-Антей» досрочно поставил военным комплексы ПВО и технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Алмаз-Антей» передал военным комплексы ПВО «Бук-М3» и средства контрбатарейной борьбы, досрочно выполнив часть оборонного заказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» до запланированного срока передал Минобороны России комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3» и средства контрбатарейной борьбы, передает ТАСС.

    В пресс-службе концерна сообщили: «АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3», раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год».

    Также в концерне отметили, что за последний год объемы производства зенитных ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» увеличились более чем в два раза. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну увеличить выпуск отдельной продукции в четыре раза и освоить серийное производство новых ракетных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила государственные испытания. На выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

