США ввели санкции против трех компаний, якобы связанных с Дерипаской

Tекст: Алексей Дегтярев

Санкции вводятся в отношении россиянина и трех компаний, «вовлеченных в попытки уклонения от санкций», якобы связанные с Дерипаской, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

Их вводят против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

Ранее СМИ сообщали, что власти Австрии призвали банк Raiffeisen не проводить сделку с Россией по покупке доли строительной компании Strabag, принадлежащей Дерипаске.