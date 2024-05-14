Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
США ввели санкции против трех компаний, якобы связанных с Дерипаской
Соединенные Штаты объявили о введении рестрикций против одного российского гражданина и трех компаний, якобы связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, сообщил Госдеп.
Санкции вводятся в отношении россиянина и трех компаний, «вовлеченных в попытки уклонения от санкций», якобы связанные с Дерипаской, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепартамента США.
Их вводят против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».
Ранее СМИ сообщали, что власти Австрии призвали банк Raiffeisen не проводить сделку с Россией по покупке доли строительной компании Strabag, принадлежащей Дерипаске.