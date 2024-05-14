Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами России
Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ еще сопротивляются и в самом городе, и на подступах к нему, поселок Волчанские хутора еще полностью не взят, при этом западная и северная части Волчанска уже контролируются ВС России, наступление продолжается, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что российские войска занимают удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска.
Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области.