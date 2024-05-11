Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
СМИ раскрыли предназначение иностранных наемников на Украине
BI: Украина использует иностранных наемников для «самопожертвования»
Иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования», сообщил Business Insider.
Бывший иностранный наемник, участвовавший в боях в зоне СВО, рассказал, что его подразделение было небольшой преградой для русских, потому что они могли их сдерживать всего час, передает РИА «Новости».
По его словам, подразделение наемников не были подготовлены к условиям боев в зоне СВО и погибли от атак беспилотников.
Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.