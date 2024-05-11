BI: Украина использует иностранных наемников для «самопожертвования»

Tекст: Вера Басилая

Бывший иностранный наемник, участвовавший в боях в зоне СВО, рассказал, что его подразделение было небольшой преградой для русских, потому что они могли их сдерживать всего час, передает РИА «Новости».

По его словам, подразделение наемников не были подготовлены к условиям боев в зоне СВО и погибли от атак беспилотников.

Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.