Белоусов назвал все дела в Минобороны первоочередными

Белоусов начал знакомиться с делами Минобороны

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что все вопросы первоочередные. «Других просто нет», – сказал Белоусов, передает ТАСС.

Основная тема, по его словам, – обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне СВО. При этом речь идет о комплектовании армии, а не о мобилизации.

Также Белоусов заявил, что необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт СВО.