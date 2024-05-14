Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов назвал все дела в Минобороны первоочередными
Белоусов начал знакомиться с делами Минобороны
Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов сообщил на пленарном заседании Совфеда, что начал знакомиться с делами ведомства, он заявил, что все самые главные вопросы связаны с проведением спецоперации на Украине.
Он отметил, что все вопросы первоочередные. «Других просто нет», – сказал Белоусов, передает ТАСС.
Основная тема, по его словам, – обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне СВО. При этом речь идет о комплектовании армии, а не о мобилизации.
Также Белоусов заявил, что необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт СВО.