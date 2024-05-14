Лебедев: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в 6.00 мск стало известно о двух тяжелых прилетах в Харькове, формирование батальонов местной полиции для отсылки на восток находится в той стороне, передает РИА «Новости».

По данным подполья, пострадали люди. К месту происшествия выехали семь экипажей скорой помощи.

Также стало известно об ударе в 5.40 мск по направлению к селу Циркуны в пригороде Харькова, где также сосредоточены российские военные.

Накануне сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.