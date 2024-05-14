Блинкен заявил об изъятии активов России

Tекст: Валерия Городецкая

«Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены ими воспользоваться», – сказал он, выступая в Киевском политехническом институте, передает ТАСС.

Блинкен также подтвердил, что США продолжают взаимодействовать с партнерами по G7, чтобы те также изъяли замороженные активы России «для возмещения ущерба» Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством покушение Запада на российские активы.