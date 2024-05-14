Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Блинкен заявил об изъятии активов России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину заявил, что США воспользуются предоставленными Конгрессом полномочиями для конфискации замороженных активов России.
«Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены ими воспользоваться», – сказал он, выступая в Киевском политехническом институте, передает ТАСС.
Блинкен также подтвердил, что США продолжают взаимодействовать с партнерами по G7, чтобы те также изъяли замороженные активы России «для возмещения ущерба» Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством покушение Запада на российские активы.