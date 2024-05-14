Москвичей предупредили о возвращении холодов

Tекст: Валерия Городецкая

Период заморозков в столичном регионе с большой долей уверенности можно считать завершенным, ожидается, что температурные показатели постепенно вернутся к климатической норме, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Метеовести» центра погоды «Фобос».

В ближайшие дни температура будет постепенно повышаться. По прогнозам синоптиков, уже во второй половине этой недели, а также в начале следующей в дневное время на термометрах будет 15-20 градусов.

В начале второй половины следующей недели возможна новая волна холода. Ночные температуры могут опуститься до 1-6 градусов, однако ниже этой отметки они не упадут.

Среднемесячная температура воздуха в мае, скорее всего, так и не вернется к норме, полагают синоптики. Месяц завершится при температуре плюс 16-21 градус с отрицательной температурной аномалией в пределах 1-2 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о резком изменении погоды.