Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Москвичей предупредили о возвращении холодов
В Москве в начале следующей недели ожидается потепление до 20 градусов, однако во второй половине недели возможно возвращение холодной погоды.
Период заморозков в столичном регионе с большой долей уверенности можно считать завершенным, ожидается, что температурные показатели постепенно вернутся к климатической норме, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Метеовести» центра погоды «Фобос».
В ближайшие дни температура будет постепенно повышаться. По прогнозам синоптиков, уже во второй половине этой недели, а также в начале следующей в дневное время на термометрах будет 15-20 градусов.
В начале второй половины следующей недели возможна новая волна холода. Ночные температуры могут опуститься до 1-6 градусов, однако ниже этой отметки они не упадут.
Среднемесячная температура воздуха в мае, скорее всего, так и не вернется к норме, полагают синоптики. Месяц завершится при температуре плюс 16-21 градус с отрицательной температурной аномалией в пределах 1-2 градуса.
Ранее синоптики предупредили москвичей о резком изменении погоды.