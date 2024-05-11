Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Синоптики предупредили москвичей о резком изменении погоды
Столичную погоду на предстоящей неделе ждет переменчивая погода, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
В понедельник, 13 мая, будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит +4 градуса, днем - +13. Ветер северный, умеренный, сообщает «Вечерняя Москва».
Во вторник, 14 мая, переменная облачность сохранится. Ночью будет +6 градусов, днем - +15. Ветер слабый.
В середине недели, 15 мая, облачность будет переменной. Ночью температура составит +7-9 градусов, днем - +17. Ветер слабый.
В четверг, 16 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью будет +8 градусов, днем - +20. Ветер слабый.
В пятницу, 17 мая, будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +13 градусов, днем - +16. Ветер северо-восточный, умеренный.
В выходные погода останется теплой: ночью +7-9 градуса, днем - +18-20.
В целом, погода на следующей неделе будет нестабильной, но с преобладанием теплых дней.