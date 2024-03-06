Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена

WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

Tекст: Ольга Никитина

Источники The Washington Post отметили, что «дискомфорт» у украинской стороны вызвано «потенциальное присутствие [вдовы Алексея Навального Юлии] Навальной», передает РИА «Новости».

Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Сан-Франциско прошла встреча Байдена со вдовой и дочерью Алексея Навального. В ходе мероприятия президент США ошибся с именем вдовы Навального.

Российская несистемная оппозиция уже заявила, что место Навального, по факту смерти которого в колонии в настоящее время проводится проверка, займет его вдова Юлия.