Байден по ошибке назвал вдову Навального Иоландой

Джо Байден по ошибке назвал вдову Алексея Навального Иоландой

Tекст: Денис Тельманов

«Что мне стало ясно, так это то, что Иоланда собирается продолжать борьбу. Так что мы не отступим», – приводит слова Байдена ТАСС.

В официальной расшифровке речи президента оговора Байдена зачеркнута, а в скобках указано настоящее имя Навальной.

Ранее Байдейн пообещал ввести против России более 500 санкций. Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального.

Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.