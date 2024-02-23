Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Байден по ошибке назвал вдову Навального Иоландой
Джо Байден по ошибке назвал вдову Алексея Навального Иоландой
Президент США Джо Байден после встречи с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал ее имя, назвав Иоландой.
«Что мне стало ясно, так это то, что Иоланда собирается продолжать борьбу. Так что мы не отступим», – приводит слова Байдена ТАСС.
В официальной расшифровке речи президента оговора Байдена зачеркнута, а в скобках указано настоящее имя Навальной.
Ранее Байдейн пообещал ввести против России более 500 санкций. Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального.
Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.