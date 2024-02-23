Байден анонсировал более чем 500 санкций против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального. Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах, передает ТАСС.

Также США вводит экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки России.

Кроме того, Вашингтон, по словам Байдена, принимает меры по «дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей».

Помимо этого, гава США заявил, что поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, «кто борется за демократию по всему миру».

Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для дронов.

Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ.