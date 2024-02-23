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    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
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    Россия напомнила об обязательствах Литвы по калининградскому транзиту
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    23 февраля 2024, 13:23 • Новости дня

    Евросоюз ввел ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в частности введены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов, сообщил Совет ЕС.

    В документе отмечается, что эти компоненты могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, а также укреплению промышленного потенциала страны.

    Всего новые санкции введены против 106 физических и 88 юридических лиц, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что в санкционный список входят уже более двух тысяч человек и компаний.

    Рестрикции введены также в отношении 27 российских компаний и семи других стран (Индия, Китай, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция), которые якобы поддерживают оборонную промышленность.

    На эти компании будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что новый пакет санкций против России будет направлен против обхода ограничений с использованием третьих стран.

    22 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

    Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве распространяется паника из-за успехов Российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил на канале Welt вернувшийся с Украины немецкий журналист Грегор Швунг.

    По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

    Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    23 февраля 2024, 01:35 • Новости дня
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предъявили обвинения главе банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России, сообщает агентство Reuters. Минюст США заявил, что по предъявленным обвинениям Костину грозят десятки лет тюремного заключения.

    Reuters ссылается на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Позднее минюст США заявил, что «Костин остается на свободе, вероятно, в России». Ведомство подтвердило, что ему «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций». Как пояснил американский минюст, «по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы». При этом министерство напомнило о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.

    Кроме того, Reuters сообщило, что американские власти арестовали двух человек якобы за содействие Костину в обходе санкций. Указывается, что речь идет о Вадиме Вольфсоне и Гэнноне Бонде, передает ТАСС.

    Напомним, глава ВТБ находится под американскими санкциями с 2018 года, кроме того он попал и в британский список санкций.

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    22 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская газета El Periodico опубликовала фотографию украинского паспорта, выданного российскому летчику-перебежчику Максиму Кузьминову.

    Отмечается, что фото Кузьминова есть на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко, передает Lenta.ru. Настоящий Шевченко состоял в ополчении ДНР, он умер в 2014-м году. Утверждается, что Кузьминов получил украинский паспорт 22 сентября, а в Испанию прибыл в октябре.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    22 февраля 2024, 23:17 • Новости дня
    Политолог: Байден по-своему выразил восхищение Путиным

    Политолог Баширов: Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад

    Политолог: Байден по-своему выразил восхищение Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин за штурвалом модернизированного Ту-160 и за рулем «КамАЗа» на новой трассе М-12 «Восток» вновь продемонстрировал Западу силу России. А резкие по форме высказывания президента США в адрес российского лидера и ироничные комментарии президента России лишь подтверждают влиятельность Путина, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги рабочей поездки президента в Казань.

    «Президент Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад. Мы-то видим его каждый день. А для западной аудитории важны картинки. Все понимают, что стратегический бомбардировщик Ту-160М – технически очень сложная машина, летающая на очень больших скоростях и высотах. Не каждый молодой человек будет способен после такого полета сесть за руль грузового автомобиля и заехать на заправку. Это была демонстрация уверенности в силах России в первую очередь для западной аудитории», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    Эксперт обратил внимание и на ответ Владимира Путина по поводу недавнего хамского высказывания в его адрес со стороны президента США Джо Байдена. Такая корректность российского лидера объясняется тем, что на самом деле хозяин Белого дома подобными заявлениями работает в плюс российскому лидеру, считает политолог.

    «Надо знать американский политический язык и контекст. То, что произносит Байден, грубость только в нашем понимании, а у них в США это нормально. С моей точки зрения, Байден выразил восхищение президентом Путиным, но в нашей культуре это выглядит чуть иначе. Когда американцы хотят кого-то обвинить, то говорят стандартные вещи про «кровавый режим» и «диктатуру». Байдену понравилось, что Путин предпочел его в качестве президента США, но выразить огромную благодарность за такую поддержку американский лидер не может, но и не послать ответный сигнал с его стороны было бы неправильно», – полагает Баширов.

    Однако основные цели визита главы государства в Татарстан были связаны с развитием российской промышленности и транспорта. Об этом в частности свидетельствует посещение президентом автоконцерна «КамАЗ», отмечает политолог: «Эта компания активно применяет современные технологии, в том числе двигается по пути создания беспилотного грузового автомобиля, то есть находится в тренде мирового автомобилестроения».

    Эксперт отметил и внимание президента к строительству скоростных автотрасс. «Уже построена дорога от Москвы до Казани М-12 «Восток». Она дойдет до Екатеринбурга и Тюмени, от нее будут ответвления на юг и север», – напомнил спикер. При этом Баширов подчеркнул и особую признательность Путина строителям дорог и работникам тех предприятий, которые он посетил. «Президент обращал внимание на социальные вопросы, защиту рабочих. Это тоже важный фокус, потому что Конституция гласит, что Россия – социальное государство», – указал политолог.

    Путин прибыл в Татарстан в среду. Визит в Казань начался с посещения авиационного завода имени Горбунова. Президенту показали один из новых цехов, где модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.

    Затем глава государства участвовал в церемонии открытия «Игр будущего», которые совмещают привычный спорт с компьютерными технологиями. На открытии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

    В четверг Путин совершил полет на Ту-160М, а затем посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью, приехав туда за рулем «КамАЗа». Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

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    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    22 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

    В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который требовал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Резолюцию поддержали 182 депутата, а против выступили – 480 при пяти воздержавшихся. Отмечается, что в документе прописан призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой», ужесточив в отношении Москвы санкционный режим, передает ТАСС.

    В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны поддержать Украину «незамедлительными поставками имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами», а кроме того взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе.

    Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.

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    22 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля

    Reuters: Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях, утверждают агентства.

    Центр координации гуманитарных операций хуситов разослал компаниям уведомление о том, что ходящим под британскими и американскими флагами судам, или судам, принадлежащим британским или американским физлицам или юрлицам, запрещено ходить в Красном и Аравийском морях, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил, что на судно в Аденском заливе у берегов Йемена совершено нападение.

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    23 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России

    Нуланд заявила о намерении США представить «сокрушительный пакет санкций» против России

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «ближайшие пару дней» США представят «сокрушительный пакет санкций» против России, в который войдут «сотни, сотни и сотни» рестрикций, сообщила замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд заявила, что о санкциях объявит Белый дом. По ее словам, со временем США могут ввести дополнительные санкции против Москвы. Часть санкций, как пояснила Нуланд, введут против лиц, которых США считают причастными к смерти Алексея Навального.

    Большая часть санкций будет направлена на устранение «бреши в санкционном режиме», которая позволяет обходить ограничения. Нуланд заявила, что США хотят «задушить усилия России по обходу ограничительных мер», передает ТАСС.

    Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил Reuters, что санкции будут направлены против «более чем 500 целей», включая ОПК России и компании в третьих странах, которые «помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам».

    Напомним, в Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Навального. Байдена заявил, что США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом.

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    22 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания АГР запустила в России продажи автомобилей под брендом Solaris, их производство началось на заводе в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.

    Отмечается, что производство четырех моделей Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО «Автомобильный завод «АГР», являющемся предприятием полного производственного цикла. Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HC, Solaris HS, Solaris KRS и Solaris KRX, передает ТАСС.

    Ранее бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР».

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    22 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву весь арсенал вооружений

    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

    По его словам, техника уже не будет нужна Европе для следующего конфликта. В пример Данилов привел Данию, которая передала Киеву «всю артиллерию, потому что поняла», что конфликты «будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен», передает ТАСС.

    По словам Данилова, «Украина лучше понимает, как использовать эти вещи».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

    Коментарии (33)
    23 февраля 2024, 08:37 • Новости дня
    В ООН заявили о подготовке Западом «проукраинского шабаша» к годовщине СВО

    Полянский: Запад готовит к годовщине начала СВО «проукраинский шабаш»

    В ООН заявили о подготовке Западом «проукраинского шабаша» к годовщине СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада готовят в ООН «проукраинский шабаш» во вторую годовщину начала спецоперации России на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Он отметил, что западный лагерь 23 февраля устраивает в ООН проукраинский шабаш. По словам Полянского, в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира организации, «как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», отметил дипломат в Telegram.

    Полянский добавил, что это будут «бесполезные междусобойчики», где страны Запада будут «упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим».

    Российская делегация в свою очередь готова к этим мероприятиям, настроение у нее «боевое», заключил дипломат.

    Ранее Полянский рассказал, что в ГА ООН антироссийский «железный костяк» составляют около 75 стран.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    «Илья Муромец» показал возможности России и Путина

    Полет Владимира Путина на модернизированном ракетоносце Ту-160М продемонстрировал всему миру, что Россия, несмотря на санкции, модернизирует и строит новые образцы стратегической авиации, укрепляя свой технологический и военный суверенитет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В том, что самолет, на котором совершил полет президент, назван в честь богатыря Ильи Муромца, чьи останки захоронены в Киеве, они тоже нашли определенный символизм. Подробности

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    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

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    Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

    Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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