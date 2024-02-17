В ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России

Tекст: Ольга Иванова

Она сообщила, что ЕС отслеживает, через какие страны Москва обходит его санкции, а также ведет с этими странами жесткий разговор, передает ТАСС.

Ранее издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.