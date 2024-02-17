Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
В ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России
Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она сообщила, что ЕС отслеживает, через какие страны Москва обходит его санкции, а также ведет с этими странами жесткий разговор, передает ТАСС.
Ранее издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.