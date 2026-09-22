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Генсек ООН заявил о необратимом движении мира к многополярности
Гутерриш: Мир необратимо движется к многополярности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее констатировал необратимый переход мирового сообщества к многополярной системе.
Гутерриш выступил с трибуны Генассамблеи ООН, где подчеркнул неизбежность глобальных перемен, передает РИА «Новости». «Мы явно движемся к многополярному миру. И это движение необратимо», – заявил он.
Генсек ООН добавил, что развитие многополярности может пойти по пути раздробленности, усиления напряженности и снижения уровня сотрудничества. Однако, по его словам, возможен и другой сценарий – формирование сетевой многополярности, основанной на тесных экономических и политических связях.
Такой подход позволит многочисленным центрам силы сосуществовать, избегая гегемонии отдельных государств и разделения мира на противоборствующие блоки, подчеркнул Гутерриш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Антониу Гутерриш призвал адаптировать глобальные институты к современным условиям.
В свою очередь, президент России Владимир Путин констатировал необратимость процесса формирования многополярного миропорядка.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об окончательном переходе человечества к равноправному мироустройству.