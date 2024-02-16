Следователи начали проверку по факту смерти Навального

Tекст: Ольга Никитина

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК № 3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил председатель региональной ОНК Данила Гонтарь РИА «Новости», Общественная наблюдательная комиссия не получала от Навального жалоб на самочувствие. По его словам, запланированное на конец января посещение колонии ОНК не состоялось из-за болезни членов комиссии.

Ранее в пятницу в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии. В Кремле сообщили, что ФСИН занимается всеми проверками произошедшего.

Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.