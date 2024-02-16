Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального
ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), поручений для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что у ФСИН есть определенный свод правил, а потому никаких поручений не требуется.
Представитель Кремля добавил, что не располагает данными о причинах смерти Навального. Он отметил, что это будут выяснять медики, передает ТАСС.
Песков сообщил, что Путину доложено о смерти Навального. «Из Москвы было доложено», – уточнил представитель Кремля.
Ранее в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии.
Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.