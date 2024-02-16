В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального

Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального

Tекст: Ольга Никитина

Песков сказал, что у ФСИН есть определенный свод правил, а потому никаких поручений не требуется.

Представитель Кремля добавил, что не располагает данными о причинах смерти Навального. Он отметил, что это будут выяснять медики, передает ТАСС.

Песков сообщил, что Путину доложено о смерти Навального. «Из Москвы было доложено», – уточнил представитель Кремля.

Ранее в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии.

Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

