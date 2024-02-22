Радикальная оппозиция переключилась на Навальную

Tекст: Елена Калашникова

Получалась бессмыслица. Авторитет у Навального был, но руководить своей аудиторией он не мог. Краткие жизнеутверждающие записки в духе тренингов личного роста, передаваемые из тюрьмы (неведомого авторства, учитывая постоянное пребывание Алексея Навального в ШИЗО), не закрывали и доли потребности в ценных указаниях, необходимых оппозиции для сохранения веры в «вашу и нашу победу». Навальный невольно превратился в «собаку на сене», что по факту гарантировало оппозиции обезглавленность и дезориентированность.

Тем не менее складывается впечатление, что смерть Навального изначально не была необходимым условием для выдвижения на первые роли его супруги. Тестом на толерантность стало выступление семьи оппозиционера в Голливуде, на вручении премии «Оскар» в 2023 году. Юлия с детьми блистала на красной дорожке, несла дело супруга и представляла фильм о нем, была воодушевлена и чувствительна, ее обрамляли и поддерживали дети. Но явление новой фигуры было в самых жестких выражениях отторгнуто целевой российской аудиторией. Навальной ставили в вину и декольте, и улыбки, и участие в голливудских приемах, а главный упрек сейчас звучит как приговор блогеру: нельзя женщине выходить в свет и привлекать внимание к себе, когда муж томится в тюрьме.

После неудачной презентации Юлии Навальной, казалось, что спонсоры сделали ставку на других женщин из окружения блогера. То, что это должна быть женщина, напрашивалось после обкатки сценария Светланы Тихановской в Белоруссии.



Харизматичная блондинка Любовь Соболь* (внесена в перечень террористов и экстремистов), обладавшая своей аудиторией, первой сошла с дистанции с нервным срывом. После странных постов в социальных сетях соратники призвали Соболь обратиться в психиатрическую клинику и вычеркнули из шорт-листа. Вторая ставка – на Марию Певчих* – тоже не сработала. Несмотря на активное участие во всевозможных эмигрантских оппозиционных конференциях, Певчих не привлекла прессы и блогеров, так и оставшись в роли невидимки, выбранной для нее Навальным.



Так поиск вернулся к Навальной. Но Россия гораздо более патриархальна, чем Белоруссия. Если для успеха Тихановской было достаточно мужа-заключенного, то Россия уже отторгла женщину, пытавшуюся заработать политический капитал при живом муже.

