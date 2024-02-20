С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть
Сенатор Долгов прокомментировал «заботу» Борреля о российском народе
Жозепу Боррелю стоит инициировать расследование обстоятельств гибели мирных жителей Белгорода, погибших при обстреле ВСУ. Влезать же во внутрироссийские дела ему впредь не следует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в России раскритиковали инициативы Борреля в связи со смертью Алексея Навального.
«Жозеп Боррель знаменит своими абсурдными высказываниями и заявлениями. Он привык регулярно выступать с различными требованиями по отношению к России. Непонятно, почему до него до сих пор не дошло, что Москва не собирается идти у него на поводу», – сказал сенатор Константин Долгов.
«В этот раз глава европейской дипломатии решил добиться от нашей страны проведения международного расследования обстоятельств смерти Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Просьба совершенно абсурдная и глупая. Сделать с ней можно лишь одно: смыть в унитаз и надолго забыть о невнятных высказываниях обнаглевшего Борреля», – подчеркивает собеседник.
«Вообще, его раздутая якобы человеколюбивая позиция вызывает откровенное недоумение. Когда ВСУ бьют по мирным объектам Белгорода, сознательно целясь в супермаркет и школьный стадион, он не высказывает никакой реакции. Может быть, ему стоит заняться выяснением виновных в этой ужасающей трагедии?» – уточняет он.
«Но если Борреля уж так сильно волнует судьба российских заключенных, то он может подать прошение на получение гражданства РФ. В этом случае его требования хотя бы можно будет понять – переживает за жизни соотечественников. Однако поскольку глава европейской дипломатии до сих пор данного заявления не написал, ему все же не стоит влезать во внутрироссийские дела», – резюмирует Долгов.
Ранее в России заявили о нежелании реагировать на призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве такое требование «не воспринимают вообще».
Напомним, Боррель заявил о необходимости организации независимого выяснения причин ухода из жизни Навального. И что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет оказана поддержка российскому народу и послан сигнал российской оппозиции.
В настоящее время российские следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.