Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
Россия не станет реагировать на призывы провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), тем более от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в России такие требования «не воспринимают вообще», передает ТАСС.
Боррель заявлял ранее, что Россия «должна разрешить» провести «международное и прозрачное» расследование смерти Навального.
Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.