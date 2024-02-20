Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
Песков назвал хамскими обвинения в адрес России по Навальному
Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес России по Навальному
Утверждения о том, что российское руководство якобы может быть причастно к смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), абсолютно голословны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля отреагировал на соответствующие слова вдовы Навального Юлии.
«Мы оставляем без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы Российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев», – приводит его слова ТАСС.
При этом Песков сообщил, что президент не видел обращения Юлии Навальной.
Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.