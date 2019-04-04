Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, видеообращения, которыми обмениваются Порошенко и Зеленский, «прямо нарушает закон Украины, потому что агитация на второй тур может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого, то есть на уровне 10 числа», передает ТАСС.

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Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». Ведущим дебатов Зеленский предложил выбрать бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов. Тимошенко обещала подумать над предложением.

Порошенко согласился на требование Зеленского перед дебатами сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость.

При этом в ЦИК Украины подвергли сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

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