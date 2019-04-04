ЦИК Украины подверг сомнению возможность проведения дебатов на стадионе

По законам о выборах дебаты кандидатов в президенты должны пройти в общественной телекомпании, заявил ЦИК Украины.

При этом возможно проведение альтернативных дебатов, которые должны состояться не раньше официального объявления итогов первого тура, передает РИА «Новости».

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал украинского лидера Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийском». Условием проведения дебатов он назвал проведение анализа кандидатами на наркотическую и алкогольную зависимость.

Порошенко согласился на эти условия.

Позже Зеленский также предложил выбрать ведущим дебатов бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов.