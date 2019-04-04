Тимошенко обещала подумать о Зеленском

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что ей надо подумать над предложением кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского провести его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко могла бы стать «независимым отдельным арбитром и ведущим» на его дебатах с Порошенко. Он мотивировал это тем, что она заняла третье место и не поддержала ни одного из кандидатов.

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». В качестве условия проведения дебатов он назвал прохождение анализа на наркотическую и алкогольную зависимость.

Порошенко согласился с предложением Зеленского, однако ЦИК страны подверг сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.