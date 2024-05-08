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Общественница: Акция «Бессмертный полк» пройдет в Киргизии, несмотря на запрет
Общественница Кетова: «Бессмертный полк» напоминает молодежи Киргизии о героическом прошлом их предков
Некоторые граждане Киргизии пытаются очернить празднование Дня Победы. Они называют эту дату «романтизацией войны», постепенно забывают о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо. Однако неравнодушные жители республики прикладывают максимум усилий ради того, чтобы история оставалась неизменной, сказала газете ВЗГЛЯД активистка Ольга Кетова.
«Киргизия вносила свой вклад в достижение общей победы над войсками нацистской Германии. Тысячи мужчин из нашей республики отправились на фронт. Те же, кто оставался в родных местах, не покладая рук трудились на заводах. Наши предки жили мечтой о торжестве справедливости над захватчиками и искренне радовались, когда Победа все же наступила», – сказала Ольга Кетова, член общественного комитета акции «Бессмертный полк» Киргизии.
«И мы 9 мая, будто бы стоя рядом с ними, переживаем те же эмоции. Поэтому «Бессмертный полк» так важен для граждан нашей страны. В нем участвуют все – вне зависимости от национальности и религии. Это мероприятие по-настоящему объединяет всю республику, наполняет наши сердца гордостью и радостью за достижения прадедов», – отмечает она.
«Однако в этом году столь важная акция была отменена правительством. Нам говорят, что это сделано из-за невозможности обеспечить безопасность участникам шествия», – подчеркивает собеседница.
«Думаю, этот запрет никак не повлияет на желание наших людей выйти с фотографиями предков на улицы городов. Возможно, шествия будут не такими массовыми как раньше, но забыть о 9 мая никто из нас не позволит. Тем более что большинство граждан положительно относятся к этому мероприятию», – считает Кетова.
«Конечно, без провокаций не обходилось. Некоторые провокаторы регулярно пытаются присоединиться к акции, чтобы пронести по центру города портреты предателей из Туркестанского легиона. Имеются и те, кто постепенно забывают ценность Дня Победы. Называют его празднование «романтизацией» войны», – замечает она.
По ее словам, недавно в частном детском саду Бишкека разгорелся скандал: часть родителей не хотели отпускать детей на подношение цветов, организованное по инициативе администрации учреждения. «Их было немного, и проведение мероприятия все же удалось отстоять. Однако подобные ситуации можно считать тревожным звонком», – акцентирует собеседница.
«Киргизия постепенно забывает о героическом прошлом. Местные школьники, студенты все меньше и меньше знают о подвигах своих земляков во времена войны. Акция «Бессмертный полк» позволяет обратить этот процесс вспять. Она сохраняет истину о былых событиях и не дает злоумышленникам, как в некоторых других странах, представить предателей и злодеев в роли героев», – резюмирует Кетова.
9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Киргизии мероприятие впервые состоялось в 2014. Тогда в шествии приняли участие около одной тысячи человек. В 2016, несмотря на ливень, число неравнодушных жителей достигло почти 20 тыс. В последующие годы количество граждан, вышедших на улицы с портретами своих предков, колебалось в районе 40-50 тыс.
Однако в 2024 году власти страны приняли решение об отмене акции. Замглавы службы общественной безопасности МВД Киргизии Нурлан Исмаилов объяснил это возможностью совершения провокаций и терактов. По его словам, ограничения коснутся лишь конкретного мероприятия, все остальные празднования останутся без изменений.