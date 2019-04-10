Порошенко еще раз сдал анализы, Зеленский отказался

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства снова сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» – на этот раз представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association).

Порошенко прибыл на «Олимпийский» около 16.30 по призыву экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Брат мэра Киева призвал кандидатов на пост президента сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, специалисты которой, по его словам, используют ту же лабораторию для исследования, что и WADA (Международное антидопинговое агентство), передает УНИАН.

Однако кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался повторно сдавать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков экспертам VADA.

«Мы закрыли уже тему анализов. Мы считаем, что это уже откровенное заигрывание с аудиторией. Мы сдали анализы в независимой клинике, которые будут дополнительно проверены в европейских клиниках. Этот вопрос уже закрыт», – заявили в пресс-службе штаба Зеленского.

Также в команде шоумена подчеркнули, что настаивают на проведении дебатов на НСК «Олимпийский» именно 19 апреля, а не 14 апреля.

Кандидаты уже сдавали анализы. Алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было.

Однако в субботу украинские СМИ сообщили, что одна из клиник, проверявшая Порошенко на наличие в крови наркотиков и алкоголя, могла быть связана с его бизнес-партнером Борисом Ложкиным.

Владимир Кличко заявил об обмане со стороны и Зеленского, и Порошенко при сдаче анализов, и предложил провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Однако в реальности повторную проверку Порошенко прошел в организации, просто созвучной ВАДА.

Газета ВЗГЛЯД писала, что анализы Порошенко не изменят народный диагноз.