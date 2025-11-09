Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что «подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области».

На Сумском и Харьковском направлениях подразделения России нанесли серьезный удар по украинским формированиям в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина, Кондратовка, а также Волчанск. Потери ВСУ в этих районах составили свыше 160 военнослужащих, уничтожены автомобили, самоходная артустановка «Богдана», радиолокационная станция и склады с боеприпасами. Российские войска продолжают наступательные действия в районе Купянска, отражая попытки деблокирования окруженных украинских формирований и сбивая беспилотники, пытавшиеся доставить боеприпасы окруженным войскам, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, поразив живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики. Всего в зоне этой группировки противник потерял до 220 человек, три боевые машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике «Южная» группировка заняла более выгодные позиции. В районах нескольких населенных пунктов, включая Константиновку, Северск, Славянск, Иванополье, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, а также значительное число автомобилей и самоходное орудие «Paladin». Уничтожены склады боеприпасов и горючего, уточнили в ведомства.

Подразделения «Центра» нанесли поражение более чем 15 украинским воинским подразделениям, в районах Гришино, Димитров, Артемовка и других, уничтожив до 470 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия. В Красноармейске и Димитрове штурмовые группы России продолжили наступление, захватывая районы и пресекают попытки украинских военных вырваться из окружения. Сообщается, что только за сутки в этих районах уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны.

«Восточная» группировка освободила Рыбное и поразила формирования ВСУ на территории Запорожской и Днепропетровской областей, где украинские потери составили до 255 человек, четыре артиллерийских орудия и радиолокационную станцию. В направлении Херсонской и Запорожской областей нанесено поражение двум механизированным и одной бригаде береговой обороны ВСУ, уничтожено до 95 военнослужащих, артиллерия, автомобили, восемь станций РЭБ и склады боеприпасов, пояснили в пресс-службе ведомства.

Минобороны также сообщает о ракетных ударах по объектам энергетики, логистики и скоплениям иностранных наемников на Украине в 143 разных точках. Существенный урон противнику нанесла и противовоздушная оборона – за сутки сбиты управляемая ракета «Нептун», семь реактивных снарядов HIMARS и 247 беспилотных аппаратов.

По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотник, 25 925 танков и затяжелой техники, свыше 31 тыс. орудий полевой артиллерии и 46 тыс. единиц военной автомобильной техники.

В пятницу Российские войска освободили запорожскую Успеновку. ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.