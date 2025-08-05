Гонщик Рашке погиб в США при попытке установить мировой рекорд

Американский гонщик Крис Рашке погиб при разгоне до 450 км/ч в Юте

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел во время попытки американца Криса Рашке установить новый мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта, передает ТАСС. По данным агентства Associated Press, гонщик достиг скорости 450 км/ч, но потерял управление автомобилем и попал в аварию.

Ассоциация хронометража Южной Калифорнии сообщила, что после происшествия медицинские работники попытались оказать Рашке необходимую помощь. Несмотря на усилия специалистов, спасти гонщика не удалось – он скончался от травм, полученных в результате аварии.

Крису Рашке было 60 лет. Он участвовал в заездах на высоких скоростях и стремился побить мировой рекорд, однако трагедия произошла в решающий момент попытки.

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