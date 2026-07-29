Обманутый в боте знакомств ярославец распилил опору ЛЭП болгаркой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я познакомился с девушкой в боте Telegram «Дайвинчик». Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось, что они перевелись на Украину», – рассказал задержанный, передает РИА «Новости».

Подозреваемый добавил, что кураторы заставили его купить болгарку для уничтожения опоры линии электропередачи. Кроме того, преступники требовали привлечь к перемещениям его брата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через платформу .

Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

Весной силовики ликвидировали в Ярославской области три преступные группы пособников украинских кол-центров.