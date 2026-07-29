Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Обманутый в боте знакомств ярославец распилил опору ЛЭП болгаркой
Житель Ярославской области повредил линию электропередачи после шантажа украинских спецслужб в Telegram-боте «Дайвинчик», свидетельствуют кадры, распространенные ФСБ.
«Я познакомился с девушкой в боте Telegram «Дайвинчик». Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось, что они перевелись на Украину», – рассказал задержанный, передает РИА «Новости».
Подозреваемый добавил, что кураторы заставили его купить болгарку для уничтожения опоры линии электропередачи. Кроме того, преступники требовали привлечь к перемещениям его брата.
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