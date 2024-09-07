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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 14:41 • Новости дня

    В Москве более 1,2 млн избирателей победили в первом розыгрыше призов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве прошел первый розыгрыш призов акции «Выбираем вместе 2024», в котором победителями стали 1,122 млн участников, голосовавших на выборах с помощью электронных бюллетеней, сообщил президент Московской ТПП Владимир Платонов.

    «961 125 человек выиграли по 1 тыс. рублей, 132 тыс. человек получили по 3 тыс. рублей, а 28 875 человек выиграли по 5 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Платонова.

    Он отметил, что среди победителей 445 264 человека претендовали на гарантированные призы – это впервые голосующие онлайн или москвичи старше 60 лет. Из них 52 466 человек выиграли по 3 тыс. призовых баллов, 11 550 человек – по 5 тыс., а 381 248 человек получили гарантированные призы в 1 тыс. баллов, что эквивалентно 1 тыс. рублей.

    Участники на сайте ag-vmeste.ru могли выбрать одну из трех категорий: «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт». В этом розыгрыше участвуют 477 339 человек.

    Победителями стали 11 250 человек, что составляет 2,3% от числа участников, по 3 750 человек в каждой категории.

    Платонов также уточнил, что к 6 сентября число партнеров акции увеличилось до 307, включая 118 благотворительных фондов, 47 кафе и ресторанов, 44 магазина и торговые сети, 39 театров, 11 музеев и 9 аптечных сетей. Президент МТПП предостерег москвичей, что информация о выигрышах будет отправлена только через СМС от департамента информационных технологий Москвы.

    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 12:01 • Новости дня
    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят без существенных нарушений

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что трехдневное голосование в российских регионах проходит в штатном режиме.

    По ее словам, выборы проходят без существенных нарушений в 62 из 83 субъектов страны, процесс голосования был организован эффективно, а явка избирателей оказалась достаточно высокой, передает ТАСС.

    «Наиболее высокая явка наблюдалась на довыборах в Государственную Думу, в частности, в Брянской области, где она достигла почти 25%», – уточнила глава ЦИК.

    В субботу к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование.

    Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах ВДЛ зафиксирована в Курской области и Кузбассе.

    Накануне глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Российские специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности. В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.

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    7 сентября 2024, 10:33 • Новости дня
    Памфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»

    Глава ЦИК Памфилова назвала явку в Курской области ответом жителей на действия «бандюг и сброда»

    Памфилова назвала явку в Курской области ответом на действия «бандюг и сброда»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, самая высокая явка на довыборах в ГД по одномандатным округам – в Брянской области, на выборах ВДЛ – в Курской области и Кузбассе, передает ТАСС.

    «Сегодня к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», – сказала она, уточнив, что в Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах – выборы в органы местного самоуправления.

    Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

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    7 сентября 2024, 00:55 • Новости дня
    В российских регионах стартовал второй день выборов

    Tекст: Вера Басилая

    В России стартовал второй день голосования на выборах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

    Второй день голосования на выборах в России стартовал в 23:00 (мск), первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотки.

    Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Политолог Александр Асафов Асафов, комментируя газете ВЗГЛЯД активность избирателей в первый день голосования и прогнозируя динамику в последующие дни, отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – считает собеседник.

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    6 сентября 2024, 22:17 • Новости дня
    В первый день голосования федеральная система ДЭГ сработала без сбоев

    Федеральная система ДЭГ, которая применяется в 25 регионах России, сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано, сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

    В конце первого дня голосования состоялась процедура запечатывания цифрового сейф-пакета онлайн-голосования, который будет находиться под круглосуточным наблюдением вплоть до окончания выборов и подведения их итогов.

    «Мы используем два набора флешек, где будет у нас вся информация, связанная с дистанционным электронным голосованием за этот день. Это такой скрипт, который выгружает все, что есть в системе», – сообщил в ходе процедуры информатик, программист, основатель Algorithmica.org Сергей Слотин, добавив, что были запечатаны два пакета.

    По словам Слотина, в последний день голосования будут соединены все данные, которые проверят на соответствие тому, что находится в блокчейне на данный момент за все три дня.

    «Таким образом, у нас будет возможность сказать однозначно, вносились или нет какие-либо модификации и изменения», – пояснил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    В свою очередь глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что в 2020 году, когда впервые широко применялось дистанционное электронное голосование, многие его оппоненты обвиняли организаторов в подмене голосов, поэтому была предложена идея цифрового сейф-пакета.

    «У нас был оригинальный курьез – один из наблюдателей обратился к нам с требованием остановить выборы президента России. Выяснилось, что он зашел в интерфейс наблюдателя, а там есть такая функция – когда человек наблюдает за большим количеством голосований, он может поставить их в «Избранное». Вот он на президентских выборах голосование за президента добавил в «Избранное». Оно было одним. Сегодня он зашел туда и увидел, что у него в «Избранном» есть голосование за президента РФ. Решил, что раз оно там присутствует в виде архивных данных, это значит, что оно идет, написал к нам обращение с требованием немедленно его остановить», – рассказал глава ТИК ДЭГ.

    Артамонов рассказал, что серьезных жалоб на нарушения в ходе электронного голосования зафиксировано не было.

    В основном граждане обращались по техническим проблемам, на которые отвечает служба поддержки горячей линии. Уровень внешнего воздействия на систему ДЭГ также не вызывает серьезного беспокойства. По словам Артамонова, для злоумышленников текущая избирательная кампания не столь интересна, но наблюдается «фоновый уровень атак, попыток воздействия на систему».

    Ранее сообщалось, что в первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений.

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    6 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Курские избиратели показали Украине, что россиян не запугать

    Политолог Булгакова: Выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы

    Эксперт: Курские избиратели показали Украине, что россиян не запугать
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в Курске весь день слышны сирены воздушной тревоги. Но принятые меры безопасности, а также проведение досрочного и экстерриториального голосования позволяют провести выборы без суеты и скопления людей, сказала газете ВЗГЛЯД находящаяся сейчас в Курской области политолог Алена Булгакова.

    «Избирательный процесс на территории Курской области организован на высоком уровне. Я хотела бы отметить конструктивную работу всех участников избирательного процесса. Это в очередной раз доказывает высокие адаптивные свойства нашей избирательной системы», – рассказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член ОП РФ.

    По ее словам, у организаторов есть все необходимые инструкции, в том числе и на случай ракетной опасности. «Сегодня в городе весь день слышны сирены. Но избиратели сплотились, чтобы показать киевскому режиму, что россиян не запугать. У них спокойный, взвешенный подход к участию в выборах. Нет суеты, скоплений людей – в целях безопасности было организовано досрочное голосование», – подчеркнула собеседница.

    «Что касается работы экстерриториальных избирательных участков в других регионах для выехавших из курского приграничья, то эта практика для российской избирательной системы не нова, опыт есть. Это подтверждается информацией, которую мы получаем с таких участков», – резюмировала эксперт.

    В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

    В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.

    «Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила Памфилова. Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, глава ЦИК заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».

    Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.

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    6 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    В НОМ объяснили отказ избирательной комиссии регистрировать наблюдателя кандидата от «Яблока»

    На дополнительные выборы депутата Госдумы на одном из участков в Ростовской области кандидат Александр Ефимов хотел назначить наблюдателями лиц, не имеющих по закону права осуществлять наблюдение, заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе НОМ в ответ на недовольство кандидата от «Яблока» на избирательном округе № 152, в связи с тем, что у его наблюдателя не приняли направление в участковой избирательной комиссии.

    В НОМ пояснили, что ЦИК России еще 26 июня 2024 года специально приняла постановление, в котором прописано, что кандидаты «при назначении наблюдателей проверяют наличие у лица активного избирательного права на территории одномандатного избирательного округа, в котором проводятся дополнительные выборы депутата Государственной думы».

    «Очередной кандидат «Яблока» пытается навязать всем окружающим свое понимание закона, полностью игнорируя все документы, разъясняющие порядок избирательных действий, принятые избирательными комиссиями в рамках их полномочий,  – пояснил исполнительный директор центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.  – Не удивительно, что территориальная комиссия, руководствуясь нормами закона и разъясняющими постановлениями ЦИК России не стала вносить лиц, не имеющих активного избирательного права в список наблюдателей».

    Он отметил, что если гражданин не внесен в список, то он не имеет права находится в помещении для голосования. «Направление подтверждает факт прибытия наблюдателя, внесенного в список, на тот участок, куда он был назначен. Не удивительно, что в данном случае представитель УИК не стала брать у кандидата «направление» – по сути оно не имеет никакого смысла», – отметил эксперт.

    Довыборы на 152-м одномандантом округе назначены после сложения полномочий депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Кушнарева. Участие в выборах принимают Виктория Абрамченко («Единая Россия»), Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР), Максим Федоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ефимов («Яблоко») и Дмитрий Величко («Новые люди»).

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    6 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    В ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Желание жителей Курской области проголосовать на выборах в регионе является знаком протеста против преступных действий украинских войск, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Как отметила Памфилова в эфире телеканала «Россия-1», желание людей, проживающих в Курской области, прийти на выборы и проголосовать – это знак протеста, а также знак, что РФ не сдается. По ее словам, они этим показывают, что чем больше ВСУ пытаются их шантажировать, «давить, уничтожать, тем более мы объединяемся», передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины, поскольку «они обладают огромным мужеством, стойкостью, уверенностью в правоте своего дела».

    Ранее Памфилова заявила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляет на данный момент более 40%.

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    6 сентября 2024, 18:24 • Новости дня
    В первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) получила больше 17 тыс. сообщений в первый день голосования, в подавляющем большинстве это информация, а не сигналы об инцидентах. Наблюдатели говорят о высокой явке избирателей на Дальнем Востоке и большой востребованности дистанционного электронного голосования.

    Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод представил актуальную статистику об информации, поступившей на «Карту сообщений» НОМ от наблюдателей, – более 17 тысяч. «При этом мы столкнулись с некоторым количеством фейков. В частности, о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», – рассказал Брод, в целом дав положительную оценку старту голосования, говорится на сайте НОМ.

    Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в Москве. В этом году Блажеев по совместительству выступает одним из хранителей ключа зашифрования московской системы ДЭГ.

    «Я к вам приехал из общественного штаба Москвы. Там мы внимательно наблюдаем за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование. Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», – сообщил он.

    За выборами внимательно наблюдает и Ассоциация юристов России. Как отметил на брифинге председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в довыборный период члены организации участвовали в подготовке наблюдателей, а в дни голосования дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей по горячей линии. Вместе с тем Груздев подчеркнул, что члены АЮР занимаются и совершенствованием избирательного законодательства. «Те изменения, которые мы вносили 10–12 лет назад, они оказались эффективны и актуальны сегодня», – заметил он.

    По словам Груздева, каждый ЕДГ АЮР изучает практику применения избирательного законодательства. Очень важно оперативно реагировать в том случае, если какие-то нормы законодательства становятся неактуальны, заключил он.

    Ответственный секретарь СПЧ, глава Мониторинговой рабочей группы Совета по соблюдению избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов, выходя на связь из общественного штаба Хабаровского края, рассказал, что обстановка на участках в целом спокойная, за исключением нескольких случаев провокаций со стороны кандидатов и наблюдателей, которые пытались оказывать давление на избирательные комиссии, а также распространять незаконную агитацию. «В целом обстановка спокойная, штатная. При этом на ряде участков кандидаты вносят сумятицу, нагнетают обстановку и вгоняют в стресс членов комиссий. Сейчас, после окончании голосования, один из кандидатов заявил, что хочет личными печатями опечатывать КОИБы», – привел пример он.

    Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова вышла на связь из Курска, где в общественном центре наблюдения Курской области организовано непрерывное видеонаблюдение за выборами. С начала голосования в регионе она уже посетила несколько избирательных участков. «По состоянию на час дня выборы показывают ту консолидацию населения, которая есть, эмоциональный заряд. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, меры безопасности максимально соблюдаются. При этом сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность, но высокая явка избирателей, более 40%, – это ответ на все вызовы», – сказала она.

    Как отметил Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия», выступающей одним из партнеров экспертного центра, сообщество наблюдателей сформировано силами сотен тысяч неравнодушных граждан, объединенных ценностями справедливости, патриотизма, желанием обеспечить законность выборов. «Участие студентов МГЮА и университета «Синергия» в таком уникальном процессе мониторинга дает им, с одной стороны, базу для приобретения компетенций, они оценивают правовые кейсы, анализируют ситуации, общаются с экспертами, а с другой – формируют свое правового сознание. Я глубоко убежден, что в таком процессе молодые люди приобретают прививку социальной ответственности», – уверен он.

    Лобов также отметил технологичность процесса мониторинга. «Мы видим, как ребята буквально в режиме реального времени, за считаные минуты, могут видеть те инциденты, которые происходят, и сразу реагировать на них», – сказал он.

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    6 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Более 1,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

    «Выдано бюллетеней – 1 500 072, получено бюллетеней – 1 480 330. До окончания голосования – 2 дня 2 часа 59 минут», – приводит сообщение штаба ТАСС

    При этом заявки на участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе «Госуслуги» подали 946 тысяч человек. В Москве выборы проходят также на региональной платформе.

    Дистанционное электронное голосование стартовало в 8:00 5 сентября и завершится в 20:00 8 сентября.

    Ранее сообщалось: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Мосгордуму.

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    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

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    7 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в режиме ВКС приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.

    Уточняется, что для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий в себя станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов», передает ТАСС.

    Известно, что на станции «Новаторская» организована пересадка на Большую кольцевую линию.

    Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

    Ожидается, что открытие первого участка новой линии улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей, а более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получат метро в пешей доступности.

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    7 сентября 2024, 09:57 • Новости дня
    В Москве отражено 150 кибератак на систему электронного голосования

    Tекст: Александра Юдина

    С начала выборов зафиксировано 150 кибератак, выборы депутатов в Москве проходят штатно, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

    По его словам, московская система электронного голосования успешно отражает все кибератаки, специалисты по IT-безопасности зафиксировали уже 150 попыток нарушить ход голосования, передает РИА «Новости».

    Ковалев отметил, что, несмотря на атаки, выборы проходят без сбоев. Так, за минувшую ночь около 150 тыс. москвичей отдали свои голоса электронным способом.

    Как отметил замруководителя Общественного штаба Александр Асафов, видеонаблюдение не зафиксировало никаких нарушений.

    Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

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    7 сентября 2024, 11:40 • Новости дня
    Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращен

    Памфилова: Свыше 100 тыс. попыток взлома интернет-портала ЦИК предотвращены

    Tекст: Александра Юдина

    Специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По ее словам, хакеры предприняли активные попытки дестабилизировать работу интернет-портала ЦИК, специалисты заблокировали около 100 тыс. потенциально опасных воздействий, передает ТАСС.

    Кроме того, глава ЦИК отметила, с начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ.

    Памфилова подчеркнула, что Центризбирком постоянно совершенствует систему защиты информационной безопасности и готов к отражению любых киберугроз.

    Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.

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