России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков
В краснодарском курортном городе Сочи за 24 часа выпала месячная норма осадков, река Ира подтопила дороги, однако подтопление уже ушло с Батумского шоссе.
Река Ира вышла из берегов и затопила дороги, пишет Telegram-канал 112.
По данным Telegram-канала администрации Сочи, движение на Батумском шоссе восстановлено, оно проходит в штатном режиме. Вода сошла с проезжей части, а река Ира вернулась в берега.
При этом штормовое предупреждение продолжает действовать до конца 17 июня.
В мае в Сочи из-за ливней и таяния снега в горах прогнозировали значительный подъем воды.