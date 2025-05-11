В Сочи спрогнозировали повышение уровня воды в реках из-за дождей

Tекст: Дарья Григоренко

Администрация предупреждает о возможном повышении уровня воды в реках из-за продолжающихся дождей и активного таяния снега в горах. По информации городской администрации, в Краснополянском округе прогнозируется рост уровня воды в реках и малых водотоках, местами до опасных отметок, передает РИА «Новости».

Дожди, по данным администрации, продолжатся в регионе ближайшие полтора суток – 11 и 12 мая. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и походов в горы до окончания неблагоприятного периода.

В конце марта в результате сильных дождей в горах Сочи палаточный лагерь туристов оказался затопленным, спасатели оперативно эвакуировали 19 человек, включая десять детей, в безопасное место.

Напомним, в декабре глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что жителей частных домов в городе эвакуировали после 29 оползней, вызванных обильными дождями, часть из них разместили в пунктах временного размещения. В Сочи река Херота вышла из берегов, затопив низменные территории.