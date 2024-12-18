В Сочи река Херота вышла из берегов и затопила низины

Река Херота в Сочи вышла из берегов и затопила низменные территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в Сочи река Херота вышла из берегов, затопив близлежащие низины. В частности, затоплены придомовые территории по адресам: улица Петрозаводская, 16; Дачная, 12; Петрозаводская, 6. Однако в дома вода не проникла, что подтверждают спасатели.

Спасатели ГУ МЧС по Кубани отметили, что уровень воды в реке Хероте остается высоким и достиг отметки опасного явления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные дожди привели к тому, что реки затопили улицы Сочи. В связи с этим жителей предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения. Спасателям удалось ликвидировать последствия наводнения в Сочи.